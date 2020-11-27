Москва, 27 ноября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. За месяц до Нового года россияне ещё решили, что будут делать во время праздников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новый год в Москве

27% опрошенных приступили к подготовке к празднику, а 61% отдельно признались, что все приготовления обычно оставляют на последний момент.

Активный досуг запланировали 21% респондентов. 78% участников опроса собираются провести новогодние каникулы дома. 25% опрошенных отдельно признались, что вообще не будут в этом году отмечать праздник и отдыхать на каникулах.

Добавим, что опрос проходил в социальных сетях. В нём приняли участие 4 392 человека.