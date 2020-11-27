Москва, 27 ноября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Санкции против «Северного потока — 2» не повлекут никаких экономических преимуществ для США. Об этом 27 ноября заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на телеканале «Россия 24».

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«Самое поразительное, что даже если мы представим, что «Северный поток — 2» не случится, объём поставок газа в Европу не поменяется. Потому что у нас, в принципе, есть через какие направления поставлять газ в Европейский Союз», — заявил Пикин.

«По большому счёту, вся вот эта битва американцев против «Северного потока — 2» — это больше политизированная тема. И даже не против России как таковой, а во многом против тех же европейских инвестиций, европейский компаний», — указал он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.