Вашингтон, 27 ноября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Число выявленных по всему миру случаев заражения новым коронавирусом превысило 61 млн. Таковы данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На текущий момент известно 61 104 906 случаев инфицирования. Больше всего заражений выявлено в США, Индии, Бразилии, Франции, России и Испании.

При этом скончались 1 434 509 с выявленным коронавирусом. Смертельных случаев больше всего в США, Бразилии, Индии, Мексике, Великобритании и Италии. Выздоровели по всему миру 39 175 274 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, отметку в 60 млн выявленных случаев мир, по данным Университета Джонса Хопкинса, преодолел 25 ноября.