Архангельск, 27 ноября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Архангельской области COVID-19 нарушил работу в 72 школах, пять из них закрыли на карантин. Об этом на брифинге сообщила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой учебный класс

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По ее словам, за минувшую неделю инфекцию подтвердили у 112 учителей, за прошлую — у 148.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе было выявлено 367 новых случаев новой коронавирусной инфекции.