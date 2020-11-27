Москва, 27 ноября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Давление на компании, связанные с «Северным потоком — 2», будет продолжаться независимо от того, администрация какой партии получит власть в США. Об этом 27 ноября заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на телеканале «Россия 24».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

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«У него нет никаких причин, чтобы этого не сделать. Давление на «Северный поток — 2» — это предмет межпартийного консенсуса в США, и это давление будет продолжаться», — заявил Тимофеев.

При этом предполагаемые санкции против страховщиков и сертифицирующих компаний — это не инициатива Байдена. Законопроекты по таким санкциям были представлены ещё в период президентства Трампа, напомнил он.

«Они появились и в Палате представителей, и в Сенате. И если они будут приняты — один из этих проектов будет принят — Байден просто должен будет подчиняться. И наверняка подпишет, и администрация будет их выполнять», — указал он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.