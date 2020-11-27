Сеул, 27 ноября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В сети появились снимки тестирования универсала на базе Genesis G70, который проходит дорожные испытания на европейских улицах. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Genesis G70 в кузове универсал

Тестовый экземпляр полностью покрыт камуфляжной плёнкой, а также имеет фальш-панели, которые скрывают силуэт машины.

Предполагается, что корма автомобиля будет выполнена в стиле Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, то есть крыша модели будет длинной и пологой. Что же касается лицевой части, то она будет взята от недавно представленного модернизированного Genesis G70.

Ожидается, что этот универсал будет продаваться исключительно на европейском авторынке.

Линейка силовых агрегатов будет состоять из: двухлитрового турбированного движка, 3,3-литрового мотора и 2,2-литрового дизельного двигателя. Все моторы будут сочетаться как с задним, так и с передним приводами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что недалеко от штаб-квартиры итальянской компании в Маранелло засняли испытания прототипа Ferrari Purosangue, который собран на среднемоторной платформе.

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