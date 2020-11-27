Хельсинки, 27 ноября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В связи с распространением коронавирусной инфекции эпидемиологическая ситуация в Финляндии выглядит настолько серьезной, что премьер-министр страны Санна Марин на недавней пресс-конференции предупредила, что правительство может объявить о введении чрезвычайного положения. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация с коронавирусом в Финляндии стремительно ухудшается, увеличивается количество случаев заражения, а также растет число людей, нуждающихся в стационарной помощи. Ситуация чрезвычайная, и мы должны отнестись к ней серьезно», — заявила премьер-министр.

Ранее на этой неделе было заявлено, что весь район Уусимаа, включая Хельсинки и муниципалитеты Эспоо и Порвоо, находится в наиболее острой эпидемиологической ситуации из-за уровня распространения коронавируса.

С точки зрения развития пандемии на европейском континенте, в Финляндии по-прежнему наблюдается самый низкий уровень распространения инфекции, но это может быстро измениться, подчеркнула премьер-министр.