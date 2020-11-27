Барнаул, 27 ноября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В том, что жители России на фоне уменьшения доходов стали чаще покупать хлеб, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых видит тенденции, которые могут привести к деградации социума. Об этом она сообщила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

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»Однозначно эта тенденция задана снижением доходов. Люди выкручиваются, как могут, значительная их часть начинает экономить. Это приводит к росту основного недорогого набора продуктов. Всё-таки хлеб всему голова. Думаю, если провести анализ по иным недорогим продуктовым позициям, то мы ожидаем и там повышения спроса. Это крупы, например.

При этом должно наблюдаться снижение реализации культурных потребностей. Проредят походы в театры, удешевят подарки близким, например, к Новому году. Усложнение экономической ситуации даёт прирост преступности и развивает новые формы мошенничества.

С голоду, может, и не умрем, но переход на более дешёвое питание очевиден для большого количества жителей. Также ситуация может стать стимулом для неуплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, кредитов. Инстинкт самосохранения поощряет делать запасы, условно говоря, сушить сухари, отказывая себе в косметических, образовательных, медицинских, культурных услугах. К чему это ведёт, всем понятно, — к снижению качества жизни людей и деградации социума в целом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что в России за последние пять лет впервые был зафиксирован рост продаж хлеба, которые в натуральном выражении по итогам текущего года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, известил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat.