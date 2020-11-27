Москва, 27 ноября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 ноября завершились снижением. Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,28%, до $47,70. Покупатели отступили от максимума $49,05 в рамках коррекционного движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Они уже, видимо, исчерпали ресурсы от новостей о вакцине. Напоминаю, что три крупные фармацевтические компании объявили о прогрессе в разработке вакцин, выпуск которых может начаться до конца года.

Также инвесторы ждут встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Картель со своими союзниками склоняется к отсрочке увеличения добычи нефти, запланированного на следующий год, чтобы помочь рынку пережить вторую волну коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в американские больницы начнутся со следующей недели. Её получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и пожилые люди.

Сегодня, 27 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $47,83. В США сегодня короткий торговый день. В связи с этим консолидация на уровне $47,70 может продолжиться до 30 ноября.

Технический анализ указывает на готовность покупателей проходить психологический уровень $50 за баррель.

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