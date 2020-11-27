Нижний Новгород, 27 ноября, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Благодаря предпринятым шагам в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) предотвращён риск настоящей экологической беды, снята прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории, но работы обеззараживанием не ограничатся. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 ноября в ходе видеоконференции, находясь в городе Сарове (Нижегородская область), на площадке одного из крупнейших объектов Росатома. С докладами выступили вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Цитата из видеоконференции Владимир Путин: Мы не должны ограничиться обеззараживанием территории промплощадки «Усольехимпрома», необходимо дать городу импульс развития

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»Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского, точнее объекта в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации «Росатом» — создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом это должно придать развитию Усолья-Сибирского новый, серьезный импульс», — подчеркнул в начале совещания глава государства.

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О результатах проделанной работы, порученной президентом, доложила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Ключевой задачей 2020 года было разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные железнодорожные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары.

Распоряжением правительства в октябре утверждена «дорожная карта» с системными мерами до декабря 2024 года. Средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. Часть средств выделена из резервного фонда Российской Федерации, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта «Экология», — сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что все запланированные на 2020 год работы выполняются с опережением графика. В частности, завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 цистерн, демонтирован цех ртутного электролиза. Периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме.

Виктория Абрамченко отметила слаженную работу всех федеральных органов, региональной власти, муниципалитета, задействованных в реализации неотложных мер, поблагодарила силы Минобороны РФ, МЧС РФ. Подчеркнула, что на данный момент угрозы жизни и здоровью жителей Усолья-Сибирского нет.

Также вице-премьер доложила, что проинвентаризированы все земельные участки и объекты капитального строительства на промплощадке, проведена работа с каждым собственником, а в двух делах о банкротстве — с арбитражными управляющими.

«Есть две группы объектов. Первая — объекты, которые утратили признаки недвижимости, находятся в разрушенном состоянии и мешают ликвидационным мероприятиям. По ним муниципалитетом подготовлен план демонтажа. Вторая группа — объекты, не разрушенные, не опасные, которые могут эксплуатироваться далее.

Для собственников таких объектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью на площадке, их 18, правительством подготовлены меры поддержки. Эти правила позволят Минэкономразвития выделить средства в объеме около 50 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и снижение издержек, связанных с безопасным ведением предпринимательской деятельности», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Под контроль взят вопрос качества подаваемой населению питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ не зафиксировано.

«Проведенный анализ инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города. Износ сетей на сегодня — от 75 до 90%. В числе первоочередных задач — ремонт водовода весной 2021 года. После актуализации схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизация системы водоснабжения города.

В рамках совместной работы с правительством Российской Федерации прорабатываем вопросы социально-экономического развития, в том числе строительство социально-значимых объектов и газификацию района. Мы видим перспективы создания новых производств и рабочих мест. В приоритете — лесовосстановление, создание лесопитомников хвойных пород», — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

Президент России считает, что слаженная совместная работа действительно дает определенные результаты.

«В чем они заключаются? В том, что локализованы и ликвидированы самые опасные объекты. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы. Это, конечно, самое главное. Благодаря предпринятым шагам снята и прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории», — заявил президент России Владимир Путин.

О планах развития территории до 2024 года рассказал глава Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Ключевым элементом является разработка проектной документации и создание экотехнопарков. Важно, что это крайне современное технологическое решение, позволяющее работать и со всем наследием, накопленным на площадке Усолья-Сибирского, и с теми вредными веществами, которые будут образовываться промышленными предприятиями Иркутской области в ближайшие годы.

Важно подчеркнуть, что технологий сжигания здесь не будет, поэтому ни выбросов СО2, ни термического воздействия на хрупкую сибирскую природу оказывать комплекс не будет. Мы рассчитываем, что около двух — двух с половиной тысяч на периоде создания и около тысячи человек на период работы уже будет создано дополнительно рабочих мест», — доложил Алексей Лихачев.

Глава города Усолье-Сибирское Максим Торопкин доложил, что за последние три месяца существенно снизилось социальное напряжение среди жителей.

«Важно, что усольчане понимают: власть их слышит. Всё, что делается на территории промзоны, ежедневно доводится до населения через средства массовой информации, официальные группы муниципалитета в соцсетях, Экологический совет Иркутской области. В 2020 году проделана большая работа.

За этот период администрации города совместно с правительством Иркутской области удалось выстроить открытый и конструктивный диалог со всеми структурами, задействованными в ликвидации опасных объектов», — сказал Максим Торопкин.

В завершение совещания президент подчеркнул, что ситуацию в Усолье-Сибирском необходимо держать на постоянном контроле и не снижать темпов работы по решению экологических проблем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзный разговор по поводу проблем «Усольехимпрома», где десятилетиями копились токсичные химические вещества, президент России Владимир Путин инициировал в ходе совещания, состоявшегося в конце июля 2020 года, поручив профильным министерствам и ведомствам оказать необходимое содействие.

Прежде всего это касается обеззараживания опасных объектов и защиты людей, обеспечения бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранения занятости для граждан, работающих на территории бывшего «Усольехимпрома».

В конечном итоге это должно помочь сформировать условия для устойчивого, долгосрочного социально-экономического развития города Усолья-Сибирского. Для реализации всех этих задач создана межведомственная рабочая группа. Единственным исполнителем работ было определено ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор, подразделение Госкорпорации «Росатом»).