Нижний Новгород, 27 ноября, 2020, 06:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Саров (Нижегородская область) посетил один из важнейших и крупнейших объектов Росатома. Там 26 ноября, на площадке Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, глава государства провёл видеоконференцию, в ходе которой обсуждались проблемы ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолья-Сибирского Иркутской области.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области

Владимир Путин напомнил, что в этом городе расположено бывшее предприятие «Усольехимпром», где из-за накопленных за десятилетия отходов химического производства сложилась очень опасная ситуация:

«Большая угроза и природе, и, что самое главное, людям, здоровью десятков тысяч жителей, причем не только самого города, но и прилегающих территорий, прилегающих населенных пунктов. Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения федеральных органов власти». Владимир Путин

По словам Путина, именно на Росатом возложена ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда. Эта компания получила полномочия единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском.

«Хотел бы повторить: мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского, точнее объекта в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации «Росатом» — создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе», — подчеркнул президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзный разговор по поводу «Иркутского Чернобыля» президент России Владимир Путин инициировал в ходе совещания, состоявшегося в конце июля 2020 года.

По словам главы государства, проблемой с накоплением ядовитых отходов на бывшем предприятии «Усольехимпром» долгое время никто не занимался, её фактически замалчивали, и ликвидации экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское необходимо оказать содействие.

Прежде всего это касается обеззараживания опасных объектов и защиты людей, обеспечения бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранения занятости для граждан, работающих на территории бывшего «Усольехимпрома». В конечном итоге это должно помочь сформировать условия для устойчивого, долгосрочного социально-экономического развития города Усолья-Сибирского.

Для реализации всех этих задач создана Межведомственная рабочая группа во главе с Викторией Валериевной Абрамченко, мобилизованы силы и ресурсы Минобороны, МЧС, привлечена и Росгвардия для охраны объектов.