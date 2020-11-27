Москва, 27 ноября, 2020, 03:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 января 2021 года рассмотрит многомиллионный иск ООО «Арктическая горная компания» к владельцу 50% и директору фирмы, с которых требуют выплаты почти 74 млн рублей. Претензии к бизнес-партнёру погибшего миллиардера Дмитрия Босова — Александру Исаеву и директору фирмы Вадиму Бугаеву поданы как попытка привлечения к солидарной ответственности, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Иск подан в конце сентября 2020 года. Сумма претензий — 73 948 527,78 рубля.

Напомним, в конце августа 2020 года та же компания обратилась к Исаеву и Бугаеву с иском на 758 млн рублей. Речь шла «о солидарном возмещении убытков, причинённых обществу генеральным директором и участником общества». Спор начнут рассматривать 1 декабря 2020 года. В него третьим лицом привлекли ISOVA INVESTMENTS LIMITED — второго совладельца ООО.

Также на 9 декабря назначено рассмотрение дела с тем же составом участников, в рамках которого с бизнесменов требуют солидарного взыскания убытков в размере 19 579 958,4 доллара США, а 14 января 2021 года рассмотрят заявление «о солидарном возмещении убытков, причинённых обществу сделкой с ООО «НОВОТЕХ» в размере 67 353 523,51 рубля».

Подаче исков предшествовал штраф Росприроднадзора на сумму 600,4 млн рублей. Он был выписан за добычу угля без разрешительных документов.