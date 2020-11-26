Мапуту, 27 ноября, 2020, 00:58 — ИА Регнум. Не менее семи человек стали жертвами ударов молний на территории Мозамбика, заявила губернатор провинции Маника Франциска Томас в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

«Помимо смертей, плохая погода, сопровождавшаяся дождем и сильным ветром, разрушила общественную и частную инфраструктуры», — заявила она.

Сейчас в провинции Маника действует межведомственная группа, которая оценивает ущерб, нанесенный непогодой. Других подробностей о масштабах стихийного бедствия губернатор не назвала.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября молния ударила в футбольное поле во время матча в Швейцарии. В результате происшествия пострадали 14 подростков. Всех пострадавших госпитализировали.