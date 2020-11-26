Женева, Швейцария, 26 ноября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 577 198 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 60 074 174 человек. Такие данные приводит 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 11 263 больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 1 416 292.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению коронавируса за последнюю неделю составляют США, Индия, Италия, Бразилия, Россия, Польша, Великобритания, Германия, Франция и Украина.