Тирана, 26 ноября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. В четверг, 26 ноября, в результате исследования 2 174 образцов в Албании выявили ещё 656 случаев заражения коронавирусом. 321 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 35 600 случаев заражения коронавирусом. 17 352 человека уже излечились от COVID-19. 753 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 17 495 человек, из них 8 904 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 469 пациентов, за последний месяц это число возросло почти вдвое.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.