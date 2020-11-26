Махачкала, 26 ноября, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, находится в Махачкале на самоизоляции и проходит лечение амбулаторно. Самочувствие у него хорошее, сообщается 26 ноября на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

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Напомним, о факте заражения Меликова коронавирусной инфекцией стало известно накануне. Сообщается, что с пожеланиями скорейшего выздоровления ему позвонили главы Чечни, Карачаево-Черкесии и некоторых других регионов России.

«Сергей Алимович благодарит своих коллег и всех дагестанцев за поддержку и обещает поскорее встать в строй, чтобы дальше продолжить работу в обычном режиме», — сказано в публикации.

Отметим, что Сергей Меликов стал первым из глав субъектов Северного Кавказа, у которого выявили коронавирус нового типа. Весной в медиа появилась информация о заражении руководителя ЧечниРамзана Кадырова, однако официально она не подтвердилась.

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