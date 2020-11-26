Москва, 26 ноября, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 16 по 23 ноября не изменилась, как и в предыдущую неделю, и сохранилась на уровне 45,83 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот же период подорожало ещё на четыре копейки — до 48,45 рубля за литр.

По состоянию на 23 ноября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,21 рубля, что на копейку дешевле, чем неделей ранее. Цена на бензин Аи-95 сохранилась на уровне 46,97 рубля, а Аи-98 подорожал на одну копейку — до 53,36 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в девяти центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Нарьян-Маре — на 0,7%.

Снижение цен отмечено в восьми региональных центрах, в том числе в Кызыле и Южно-Сахалинске — на 1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.