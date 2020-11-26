Мурманск, 26 ноября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. В Мурманской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до 24 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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»На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за последние суткивыявили 280 новых случаев COVID-19.