Буэнос-Айрес, 26 ноября, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Диего Марадона умер из-за действий врачей скорой помощи, заявил 26 ноября агент спортсмена Матиас Мориа.

Скорая помощь

Об этом сообщает аргентинский телеканал TN24.

«Скорая помощь опоздала более чем на полчаса, и этот идиотизм подпадает под уголовную статью. Такое нельзя спускать на тормозах, и я намерен требовать проведения расследования с соответствующими выводами. Диего говорил мне: «Ты — мой солдат, действуй беспощадно», — цитирует слова Мории телеканал.

На данный момент прокуратура Аргентины проводит расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны.

Как сообщало ИА REGNUM, о кончине 60-летнего футболиста Диего Марадоны аргентинская пресса заявила 25 ноября. Причиной смерти объявлен сердечный приступ.