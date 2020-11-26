Бразилиа, 26 ноября, 2020, 18:26 — ИА Регнум. За октябрь в Бразилии создано рекордное число рабочих мест, 26 ноября сообщает агентство Reuters.

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Согласно отчету министерства экономики Бразилии, в октябре в стране было создано 394 989 рабочих мест в формальном секторе. 40% из них приходится на сферу услуг.

При этом с начала 2020 года до конца октября число потерянных рабочих мест в Бразилии в формальном секторе составило 171 139.

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