Москва, 27 ноября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Решение Госдумы принять в третьем чтении закон о «заморозке» накопительной части пенсии вызвало шквал негодования со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

"У меня мама 40 лет работает, получает пенсию 10 тысяч. Наша прибухивающая соседка не работает почти всю жизнь — с начала 90-х. У неё пенсия 8 с чем-то. Работай, не работай, официально или неофициально — один хрен, пенсия будет близка к минимальной, тупо чтоб с голоду не помереть», — поделилась пользователь Татьяна.

Многие пользователи высказали своё возмущение тем, что Госдума «заморозила» накопительную часть пенсии. Люди не понимают, зачем им в сложившейся ситуации отчислять деньги на данный вид пенсии.

«А платежи на накопительную пенсию заморозить не хотите? А то я всё плачу и плачу, а пенсия ну никак не поднимается. Более того, после введения балльной системы моя пенсия почему-то упала в 2 раза», — отметил Арнольд А.

Многие уже в принципе не понимают, зачем отчислять деньги на накопительную пенсию. Люди считают, что подобные решения заставляют людей уходить в серую зону заработной платы.

«И для чего вся эта система? Для чего я десятилетиями отчисляю деньги в фонды, деньги, которые, скорее всего, я в итоге и не почувствую. Дайте людям возможность самим себе инвестировать на будущую пенсию и решать, кому эти накопленные средства оставить или в какое русло потратить», — пишет пользователь «ya.nickolas1733».

Некоторые считают, что руководство России поступает несправедливо к тем людям, которые своим трудом наполнили бюджет страны, но не получают за это достойную награду.

«Хитрые очень. Они и зарплату за советский период не учитывают, потому что средняя зарплата была 130−180 рублей, что соответствует зарплате сейчас 65 000 — 90 000 рублей. Потому, что цены выросли в 500 раз», — пишет Vladimir L.

Напомним, 24 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсии.