Москва, 26 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Слабые данные по коммерческим запасам нефти в США могут приостановить рост цен на нефть, и сегодня, 26 ноября. это произошло, хотя данные оказались не такими уж слабыми — падение на 750 тыс. баррелей против ожиданий снижения на чуть более 120 тыс. баррелей, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Бочка с нефтью

«С утра цены эталонных сортов нефти устремились вниз примерно на 1,8−2%. Однако во второй половине дня темпы спада замедлились, и цена марки Brent снизилась в итоге только на 1,2% до $48,08 за баррель, а цена WTI упала на 1,1%, до $45,31 за баррель.

Новости в американских СМИ о том, что международная фармкомпания AstraZeneca, разработавшая вакцину от коронавируса, могла завышать данные об успешности клинических испытаний, по-видимому, испугали рынок, да и коррекция после многодневного ралли уже назрела.

Похоже, что цена Brent в ближайшие дни закрепится в коридоре в $46,50−49 за баррель, и сможет продолжить рост до $50 за баррель только на действительно хороших новостях. На сегодня прогноз по цене Brent — $47,80−49 за баррель», — пояснила эксперт.

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