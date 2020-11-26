Тбилиси, 26 ноября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В сложившейся эпидемиологической ситуации правительство Грузии будет стремиться удерживать баланс между необходимостью управлять пандемией и сохранением экономики. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, 26 ноября на брифинге выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Gov.ge Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

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С 28 ноября в Грузии вводят жёсткие карантинные меры, но локдауна, как во время первой волны весной, не будет.

«Ситуация сложная, но управляемая. Мы должны вернуться к показателям, что были до августа, — сказал Гахария. — В мире наблюдается рекордный рост эпидемии. В особенности это всё концентрируется в Европе. Когда я говорю о балансе, то он состоял из двух компонентов. Это было управление эпидемией и удерживание баланса вместе с экономикой».

Премьер-министр отметил, что подобную политику правительство Грузии намерено продолжать и в дальнейшем. Он также добавил, что в сентябре власти были вынуждены пойти на послабления для того, чтобы провести парламентские выборы.

Напомним, в августе в Грузии в день, как правило, фиксировали не более десяти случаев заражения коронавирусом. В ноябре этот показатель приблизился к 4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в Грузии будут ужесточены карантинные ограничения. В этот период запрещается работа общественного транспорта, а также большинства сервисов. Предприятиям общепита и торговым объектам, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, будет разрешено работать только дистанционно.