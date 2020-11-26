Сеул, 26 ноября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. 26 ноября во второй половине дня глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял министра иностранных дел Китая Ван И, находящегося с визитом в Сеуле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Kremlin.ru Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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По их словам, в рамках встречи президент Южной Кореи отметил, что правительство страны будет продолжать совместные усилия с мировым сообществом, включая Китай, с целью документального подтверждения окончания Корейского войны и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин выразил признательность Пекину за его «конструктивную роль и сотрудничество» в межкорейском мирном процессе, акцентировав внимание на том, что Южная Корея и Китай продолжают активное сотрудничество, несмотря на пандемию коронавируса. В качестве примера он привёл систему ускоренного въезда для бизнесменов.

В свою очередь, глава МИД Китая Ван И передал главе Южной Кореи устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором уделил особое внимание «личной дружбе и взаимному доверию» с южнокорейским лидером.