Москва, 26 ноября, 2020, 15:23 — ИА Регнум. На «чёрную пятницу», как и на все другие события в этом году, накладывается ситуация, связанная с коронавирусом, под влиянием пандемии меняются паттерны поведения клиентов, еще больше усиливается их переход в онлайн, заявила 26 ноября ИА REGNUM руководитель департамента развития бизнеса Teleperformance Russia Group Анна Ставнийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Она обратила внимание, что те потребители, которые раньше были склонны совершать покупки в большей степени в офлайн-магазинах, сейчас отказываются от этого.

«Во время первой волны этот переход произошел довольно резко. Соответственно, если раньше в период «чёрной пятницы» и предновогодних распродаж нагрузка на онлайн-ретейл составляла порядка 200%, то сейчас этот показатель может достигнуть 400%. Причем нагрузка увеличится во всех каналах: в интернет-магазине, в контактном центре, в логистической службе», — отметила эксперт.

По её словам, в текущей ситуации очень сложно говорить об изменениях возрастного диапазона покупателей, так как из-за вынужденной самоизоляции все группы населения начали активнее пользоваться интернетом, онлайн-сервисами и стали совершать покупки в сети.

«Если раньше можно было сегментировать аудиторию, то сегодня, особенно рассматривая ситуацию в Москве, где произошел резкий скачок развития электронных сервисов, в том числе государственных, сделать это гораздо сложнее. События апреля и мая, когда практически всё было закрыто, поспособствовали тому, что даже возрастные категории жителей, привыкшие всегда всё делать в офлайн-среде, пришли в онлайн», — пояснила Ставнийчук.