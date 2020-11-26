Тбилиси, 26 ноября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Жёсткие карантинные ограничения, которые в Грузии вводят с 28 ноября для профилактики пандемии, не коснутся права граждан на проведение митингов. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 ноября сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

ИА REGNUM Протестующие в Тбилиси

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После того, как он сообщил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, журналисты спросили его, запретят ли власти массовые акции протеста.

«Что касается митингов, правительство Грузии не будут ограничивать свободу слова», —сказал Гахария.

Напомним, с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в Грузии будут ужесточены карантинные ограничения. В этот период запрещается работа общественного транспорта, а также большинства сервисов. Предприятиям общепита и торговым объектам, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, будет разрешено работать только дистанционно. Между тем оппозиционные партии в стране с начала ноября постоянно проводят акции протеста, требуя провести досрочные парламентские выборы.