Москва, 26 ноября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. С января по октябрь 2020 года российские автолюбители приобрели в кредит более 735 тыс. новых и подержанных автомобилей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Таким образом, число выданных за отчётный период автокредитов в РФ выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.

В прошлом месяце в кредит было куплено 88,5 тыс. автомобилей. Это на 12% больше прошлогоднего уровня. Также стоит отметить, что октябрьский показатель выданных автокредитов немного превысил результат сентября, когда в кредит было куплено 88,2 тыс. авто.

Всего в октябре 2020 года российские автолюбители приобрели 154,3 тыс. новых автомобилей, что на 5% больше, чем в октябре прошлого года.

Напомним, за первые девять месяцев нынешнего года в России было выдано 552,8 тыс. автокредитов — на 7,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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