Стокгольм, 26 ноября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Единственный сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава принц Карл Филипп и принцесса София получили положительные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Expressen.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным журналистов, теперь на наличие коронавируса будет проверена все королевская семья.

«Члены королевской семьи встречались в прошлую пятницу по случаю похорон брата королевы. Тогда они все находились в одном помещении церкви», — заявила шеф пресс-службы королевского двора Маргарета Торгрен.

Принц Карл Филипп и его супруга почувствовали проявление симптомов вечером 25 ноября. По словам Торгрен, сейчас их здоровью ничего не угрожает.