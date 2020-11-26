Вашингтон, 26 ноября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, что не стало большой сенсацией для осведомлённой публики. В своей авторской статье журналист шведской газеты Dagens Nyheter Ингмар Невеус объяснил, почему данный шаг главы Белого дома является совершенно логичным.

(сс) Gage Skidmore Майкл Флинн

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Президенты США имеют право помиловать любого, кто признан виновным в федеральном преступлении, и большинство из них пользуются этим правом, особенно в конце срока своих полномочий. Помилование Флинна было совершенно ожидаемо и логично с точки зрения Трампа — он сам заявлял о своём намерении этим летом.

Данный шаг можно истолковать как ещё одно подтверждение того, что лояльность — качество, которое Трамп больше всего ценит среди своих сотрудников. После первого признания на допросе Флинн никогда не намекал на то, что действовал по приказу Трампа или на то, что президент был осведомлн о действиях советника по национальной безопасности.

Но поскольку Трамп постоянно заявлял, что расследование прокурора Роберта Мюллера о причастности России к вмешательству в президентские выборы 2016 года было «охотой на ведьм», помилование высокопоставленного сотрудника Белого дома, осужденного за преступления в результате данного расследования, также является закономерным продолжением риторики Трампа.