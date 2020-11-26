Москва, 26 ноября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсии на 2023 год, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Таким образом до 2024 года продлевается практика, установленная с 2014 года. Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Граждане ничего не выиграли от пенсионной реформы, считают в КПРФ.

«Пенсионное положение наших граждан не меняется», — констатировал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).