Москва, 26 ноября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Замминистра строительства и ЖКХ РФ, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России — 2018», член Клуба «Эльбрус» Дмитрий Волков — о конкурсе, мифах и правилах госслужбы, и жизненных и профессиональных принципах.

Предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Волков

Дмитрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о Вашем опыте участия в конкурсе «Лидеры России». Вы победитель первого потока, можно сказать, первопроходец этого конкурса. Что помогло победить?

Во-первых, даже не само участие в конкурсе, а самой большой удачей я считаю то, что вообще попал в этот конкурс. В этот момент я уже был на государственной службе, у меня была приличная должность заместителя Председателя Правительства Хабаровского края, заместителя губернатора, я был задействован в крупном проекте и считал себя самодостаточным человеком. Конкурсы в этой ситуации мне, как чиновнику, точно были не нужны и даже противопоказаны. В случае победы в этом конкурсе, я ничего не выигрывал, как мне казалось, а в случае «провала», я как раз проигрывал. Потому что, как представитель власти, соревновался с людьми, которыми я управляю, и могло оказаться так, что они, не только не хуже, а даже лучше. То, что я узнал об этом конкурсе и то, что в тот момент я принял решение в нем участвовать, считаю большой удачей.

А почему Вы приняли такое решение?

К тому моменту я около года был на государственной службе и начал чувствовать, что немного «деревенею». Система, в которую я попал, существенно отличается от системы бизнеса, в которой я был до этого. Я понял, что теряю остроту жизни, ощущение «соревновательности» и конкурентности. Государственная служба, в какой-то степени как армия — иерархична. То, что ты говоришь и когда ты говоришь, в некоторой степени, предопределено. Эта система не предполагает жесткую конкуренцию, нет ощущения «челленджа». Я понял, что мне не хватает именно этого, я могу «забронзоветь». И я решил попробовать. Сам конкурс был для меня неожиданностью. Мне казалось, что это стандартные соревнования, которых я проходил в разных форматах огромное количество, и я к этому точно готов. Но все оказалось совершенно иначе!

Я не ожидал, что будет такой масштаб конкуренции. В какой-то момент понял, что конкурс так организован, что к нему надо готовиться всю жизнь. Ты неизбежно проявляешься, в том числе, в тестах. В первом сезоне конкурса тесты нельзя было пересдавать — было очень «драйвово». Кроме того, полуфинал и финал — это события, когда за три дня неизбежно проявляется то, что в тебе есть. Нет такого навыка, который позволит за три дня в совершенно разных контекстах, задачах, с большим количеством людей сохранять одно состояние. В какой-то момент ты становишься самим собой — это было неожиданно. Но сами люди были большим впечатлением, потому что в конкурсе были очень сильные участники и на них было интересно смотреть, а иногда даже «завидно».

В АНО «Россия — страна возможностей» и самом Клубе «Эльбрус» развита система наставничества. Расскажите, кто был Вашим наставником и есть ли подопечные у Вас?

Моим наставником был Дмитрий Козак, сейчас он является заместителем руководителя Администрации президента РФ. А мой наставляемый — Вадим Бутко, победитель конкурса «Управляй!», перспективный молодой человек, у которого еще все впереди. Мы с ним периодически встречаемся, и сейчас организуется новый совместный проект, о котором он еще не знает. У меня к нему появилось предложение, и, надеюсь, что он его примет. Наставничество — это не прямое обучение, это процесс разговоров. У моего подопечного есть вопросы, а у меня есть мнение, которое может быть ему интересно или нет. Также, вместе мы участвуем в мероприятиях, которые организует платформа «Россия — страна возможностей». В этом и заключатся наставничество. Мне кажется, что бесполезно давать советы и учить. Каждый человек — это «божья искра», он родился для определенной цели, у него есть своя суть, которая должна проявиться, а иногда ее не видно, поэтому подопечному важно давать обратную связь. Не стоит пытаться залезть внутрь человека и, как в эквалайзере, подкручивать низкие, убирать высокие частоты — это будет более гармонично мне, но не факт, что человеку, наставником которому я являюсь.

Расскажите про самый большой успех в Вашей жизни и самую большую неудачу

О самом большом успехе я, наверное, уже рассказал. Это как раз то, что я решил принять участие в конкурсе «Лидеры России». У меня есть убеждение, что везет тому, кто везет сам. Везение — это хорошо подготовленный путь, поэтому само участие в конкурсе, то, как я его проходил, как в нем участвовал, мои локальные удачи и неудачи, в некотором смысле, были предопределены заранее моим предыдущим опытом. А вот услышать о конкурсе и подать заявку — это удача, я не мог не придать важности и пройти мимо.

Что касается неудачи, провалов — их было много. Но суть любого провала — это получить опыт и тогда провал может стать удачей. В десятом классе я жил в далекой деревне в Ярославской области. Добираться до областного центра надо было четыре часа с двумя пересадками на электричках, которые ездят не на электрическом ходу. Однажды, я принял участие в конкурсе чтецов, который был посвящен Николаю Некрасову, поскольку Ярославль — его родина. Надеюсь, конкурс до сих пор существует. В этом конкурсе были уже свои устоявшиеся лидеры — те, кто из года в год прекрасно читал стихи Некрасова и достойно побеждал. Люди были очень профессиональные, и, вдруг, в этот конкурс ворвался я, прочитал стихотворение и занял первое место. После этого меня заметили и пригласили, я бы даже сказал, настоятельно порекомендовали поступать в Ярославское театральное училище, с руководителем которого я познакомился позже. Это были советские времена, и поступить в училище было сложно. Пройти можно было только «по блату» или, если ты очень талантлив, в некотором смысле, это была возможность быстрого карьерного скачка. Руководитель училища сказал мне: «У тебя еще одиннадцатый класс впереди, поработай на мероприятиях, выступай и читай стихи на концертах, пока набирайся опыта». Меня пригласили принять участие в важном областном концерте, куда приезжал член Политбюро. Там я должен бы выступать с сольным номером, читать стихотворение про войну. От одной мысли об этом, мне стало страшно, я выпал из привычной жизни — никогда не представлял себя актером, наоборот, потомственно стремился к инженерным профессиям. Математика и физика всегда были мне ближе, чем литература и искусство. Я позвонил руководителю театрального училища и сказал: «Извините, я не могу, у меня есть важные дела». Конечно, я очень переживал, думал, почему отказался, возможно, испугался или не соответствовал этому вызову. И в этот момент, я принял решение, что, раз здесь я проиграл, не стал актером, то надо поставить себе другую невыполнимую задачу — поступить в МГУ им. М. В Ломоносова на физический факультет. Это был 1986 год, и поступить парню из деревни на физфак — крайне сложная история. Никто не верил, даже я сам, но поставил себе такую задачу и поступил. Вот эта история неудачи или удачи? Большой вопрос.

Вы работаете на государственной службе уже длительное время, хорошо знакомы с этой системой и, наверняка, сталкивались с определенными мифами. Могли бы Вы их перечислить, подтвердить или развенчать?

Я думаю, что у каждого свой набор мифов, связанных с государственной службой. Во-первых, как выяснилось, это довольно тяжелая работа. Когда смотришь на госслужащих со стороны, не очень ясно, в чем ее тяжесть, «люди же не вагоны разгружают». Однако это непростая работа, потому что постоянно находишься в стрессе, несешь большую ответственность, находишься в постоянном ритме, решаешь большое количество формализованных задач, которые должен выполнять. Если не выполняешь, то тебя наказывают. Работа по десять часов — это очень комфортный режим, двенадцать — нормальный, может быть и больше. Выходной чаще становится не выходным. Ты можешь запланировать одно, причем на любом уровне, казалось бы, занимая должность заместителя министра, я планирую свой график. Но вчера я его запланировал, а сегодня в двенадцать часов ночи еду в командировку. Во-вторых, люди, которые работают на государственной службе, неизбежно мотивированы на результат — сама система к этому ведет. У многих сложился определенный портрет чиновника. Но сейчас на госслужбу приходят молодые, открытые, современные и патриотично настроенные люди. Очень многие из них ставят перед собой амбициозные задачи, хотят оставить след после себя. У меня в кабинете на стене висит портрет Петра Столыпина, он тоже был госслужащим, такого плана след хочется оставить в истории страны. Это совершенно другой уровень мышления и подходов, таких людей сейчас много, причем не мало из них приходят из бизнеса. Они не рождаются госслужащими и не поднимаются по карьерной лестнице, а приходят к тому, что надо служить стране.

Есть еще одна история, связанная с госслужбой, которая важна и стала неожиданностью для меня. Ты находишься в иерархической системе, и должен вести себя строго определенным образом в ней. Этот формат надо знать и соблюдать. Мне кажется, это не косность, а типизация правил поведения, которые надо выдержать и уметь подчиняться. Поскольку карьерная лестница бывает нелинейной, сегодня ты разговариваешь с человеком, как с подчиненным в иерархической системе, а завтра он становится твоим руководителем, и ты должен безоговорочно это принять. Это непросто, и, если кто-то задумывается о госслужбе, надо четко понимать, что может быть так — — этому надо соответствовать и любить, по возможности.

Назовите свою любимую книгу?

Книги, которые изменили мою жизнь, входят в школьную программу. А книга, которая и сейчас актуальна, как мне кажется — это Клаус Шваб «Технологии Четвертой промышленной революции». Для меня — это азбука, без которой не понимаешь, как устроен мир.

Какая историческая личность для вас является примером?

Государственный деятель Российской империи Петр Столыпин.

Что важнее и что первично: деньги или знания?

Вопрос, на который коротко можно ответить: и то, и то. Мир так устроен, что его основу составляют деньги. Не те деньги, которые получаешь лично, хотя и это тоже важно, а деньги, как кровь, которая перемещается. Движение всех полезных веществ осуществляется через деньги, они связывают весь процесс. Отрицать или относиться к этому негативно — значит не уметь пользоваться очень важным инструментом. Знания — это вторая половина. Знания и деньги не антагонисты, они части целого. И к тому, и к другому надо относиться с уважением.

На что Вы всегда найдете время, а на что его категорически тратить не будете?

Всегда найду время на физическую зарядку. К сожалению, все меньше остается времени на свободное общение со старыми друзьями. Этим приходится жертвовать. А не буду тратить время на пустую болтовню.

У Вас есть какие-то хобби?

У меня было спортивное хобби, но оно осталось в прошлом. Я профессионально занимался подводным плаванием, снимал фильмы про подводный мир, и это занимало изрядную часть моей жизни, сейчас я с удовольствием вспоминаю об этом. Катался на лыжах — это тоже было хобби, но, к сожалению, на это сейчас нет времени. В последнее время я увлекся дыхательной гимнастикой, она позволяет быстро переключиться, когда становится тяжело.

Как Вы реагируете на слова: «нет» и «невозможно»?

Зависит от контекста. Чаще всего — возможно все, но иногда это не нужно в данный момент.

С каким видом спорта Вы бы сравнили построение карьеры?

С армейским марш-броском, там зачет идет по последнему. Солдаты бегут вместе, но последний из них — это и есть результат. Не первый, а последний, в карьере тоже самое — надо так выстроить процесс, чтобы понять, что ты не один, а вас бежит целое подразделение, а зачет будет учтен по последнему.