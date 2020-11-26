Москва, 26 ноября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Членам правительства РФ необходимо лично вылетать на место в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

После доклада руководителя Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова о ликвидации ЧС в Приморье, Мишустин обратился к участникам заседания.

«Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям», — заявил премьер-министр.