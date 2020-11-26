Москва, 26 ноября, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег парламентариев от пессимизма в оценке текущего положения в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский на заседании в Госдуме

«Кто послушает — ему жить-то не захочется: бюджет — плохой, страна — плохая, все уезжают», — отреагировал Жириновский на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Он считает, что парламентарии должны быть настроены более оптимистично.

«Мы не должны навевать пессимистические настроения у граждан, мы высшая власть в стране. Они безработные, у кого маленькая зарплата — они смотрят, что в Москве делают их представители. (А вы говорите) все плохо», — сказал Жириновский.