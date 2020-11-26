Москва, 26 ноября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В России с 2021 года могут повысить утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25−30%, сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в автопроме.

Иван Шилов ИА REGNUM Утилизация автомобиля

«Нам говорилось, что такие планы есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта — он и так неплохо защищен», — сказал собеседник издания.

По его словам, якобы официально им говорилось, что «это связано с девальвацией российской валюты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров анонсировал повторную индексацию утилизационного сбора в течение 2021 или 2022 года в целях повышения локализации автопроизводства. Между тем с 2014 по 2019 год из-за роста НДС, повышения утилизационного сбора и инфляции средневзвешенные цены на новые легковые автомобили выросли на 54%.