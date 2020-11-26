Москва, 26 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. На дополнительные выплаты врачам и медицинским работникам правительство России направит дополнительно 10 млрд рублей. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент в госпитале для больных COVID-19

«Врачи, фельдшеры, медсёстры продолжают трудиться в тяжёлых условиях и нагрузка на них по-прежнему высока», — заявил он.

Мишустин рассказал, что правительство направит на дополнительные выплаты до конца 2020 года 10 млрд рублей.