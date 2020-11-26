Вашингтон, 26 ноября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Будучи президентом самой влиятельной державы мира, в течение четырёх лет Дональд Трамп держал руку на пульсе Реджепа Тайипа Эрдогана и защищал его от возможных санкций, наказаний и любых требований со стороны США. Однако спокойные времена закончились, и после прихода в Белый дом Джозефа Байдена президенту Турции следует подготовиться к более частой критике и обвинениям со стороны Вашингтона. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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Эрдогану потребовалось несколько дней, чтобы поздравить Джожефа Байдена с победой на выборах. Их отношения имеют давнюю и не очень гармоничную основу. Байден назвал Эрдогана «диктатором» и заявил: «В отличие от Трампа, я знаю, как вести переговоры с Эрдоганом».

В 2014 году, после того как турецкая газета Cumhuriyet раскрыла связи турецкой Национальной разведывательной организации с джихадистами в Сирии, Байден обвинил Турцию в том, что она позволяет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) беспрепятственно пересекать сирийскую границу. Эрдоган был в ярости, и Байден извинился — хотя Соединённые Штаты смогли доказать, что бывший вице-президент говорит правду.

Однако отношения между Эрдоганом и Трампом совершенно иные по своей природе, отмечают шведские журналисты. Примером служит скандал с турецким Halkbank и рядом высокопоставленных турецких чиновников, которые, как считается, помогли Ирану уклониться от санкций ООН и США. Министры юстиции Трампа, особенно нынешний Уильям Барр, приложили все усилия, чтобы отложить судебный процесс и оказать давление на прокуроров, чтобы те закрыли дело.