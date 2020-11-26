Севастополь, 26 ноября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, это на четыре случая больше, чем накануне. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе правительства города.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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«На утро 26 ноября зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19. Из них 17 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от двух до 76 лет. 108 человек выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

На три случая пополнилась статистика смертности среди пациентов с COVID-19: скончались мужчины в возрасте 68 и 82 лет и 82-летняя женщина.

За весь период пандемии в Севастополе подтверждено 4098 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 3578 человек, 112 скончались.

На 26 ноября в стационарах Севастополя с диагнозом COVID-19 находятся 183 пациента, ещё 53 человека находятся в «Изумруде», амбулаторно лечатся 202 пациента.