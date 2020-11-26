Москва, 26 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В декабре 2020 года авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы в Дубай (ОАЭ) из семи субъектов РФ. Рейсы будут выполнятся раз в неделю, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Дубаи. ОАЭ

Читайте также: «Аэрофлот» увеличивает количество авиарейсов в Дубай и на Мальдивы

Из подмосковного города Жуковский самолеты «Уральских авиалиний» начнут летать с 1 декабря, из Санкт-Петербурга, Уфы и Новосибирска — с 8 декабря, из Ростова-на-Дону и Казани — с 6 декабря, из Самары — с 10 декабря.

Регулярные рейсы «Аэрофлота» и «Эмирейтс» из аэропортов Москвы в Дубай летают с 20 ноября. Чартерные рейсы выполняет «Россия». С конца ноября из Москвы в ОАЭ планирует летать авиакомпания «Победа».

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аэрофлот» в ноябре увеличивает количество рейсов из Москвы в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (Мале).

Ранее в сюжете: АТОР перечислила правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы