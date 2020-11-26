Москва, 26 ноября, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Противоопухолевый лекарственный препарат «Мелфалан» будет закуплен и ввезён в Россию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Препарат применяется для лечения больных с тяжёлой патологией. До конца 2020 года в РФ поступят 2,5 тыс. упаковок лекарства, их распределят между медучреждениями.

Согласно информации, размещённой на сайте правительства России, закупкой и доставкой препарата займётся Московский эндокринный завод. Министерству здравоохранения РФ поручено обеспечить выдачу разрешительной документации.