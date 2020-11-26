Москва, 26 ноября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Если глава Банка России Эльвира Набиуллина хочет, чтобы экономика России восстановилась в 2022 году, то тогда льготную программу ипотеку ликвидировать, а если она за то, чтобы экономика восстановилась уже в 2021 году, то тогда эту программу надо не ликвидировать, а расширять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал предостережение Набиуллиной о продлении льготной ипотеки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Я считаю, что здесь она не права. Льготную ипотеку надо продлевать, потому что сегодня мы имеем шанс решить в РФ квартирную проблему. Дать людям (у которых есть хоть какие-то доходы) хорошее жилье по приемлемым ценам. Что такое рефинансирование ипотеки? Это когда-либо государство, либо банки выкупают старые ипотечные обязательства людей и выпускают новые под более низкую ставку процента. И людям это позволяет снизить платежи по ипотеке. Это было сделано для того, чтобы избежать банкротства заемщиков, — сказал Зубец. — Да, льготные ипотечные программы — это лоббизм крупных застройщиков, но это отдельная тема. А если мы посмотрим на экономику, то увидим, что для экономики низкие ипотечные ставки — это благо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специнструменты рефинансирования ипотеки не имеет смысла сохранять на длительный срок.