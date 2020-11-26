Благовещенск, 26 ноября, 2020, 03:40 — ИА Регнум. Городской суд Благовещенска на два месяца арестовал директора по эксплуатации инфраструктуры, главного инженера АО «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») Владимира Жука, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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Главного инженера «ЦЭНКИ» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он подписал документы о соответствии построенных объектов первой очереди космодрома «Восточный» требованиям проектной документации. При этом к ним имелись критические замечания. Обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, его фактические обстоятельства, данные о личности, возможность назначения наказания в виде лишения свободы в случае осуждения, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Жук В. А. может скрыться от органов предварительного следствия, может уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по уголовному делу», — говорится в сообщении суда.

Жук заключён под стражу до 23 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к генподрядчику второго стартового комплекса для пуска ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара» в Приамурье подан многомиллионный иск. С ООО «ПСО «Казань» из Татарии требуют более 235 млн рублей.