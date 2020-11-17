Казань, , 11:31 — REGNUM К генподрядчику второго стартового комплекса для пуска ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара» в Приамурье подан многомиллионный иск. С ООО «ПСО «Казань» из Татарии требуют более 235 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Он поступил в арбитраж Татарии 13 ноября 2020 года. Сумма заявленного долга к ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» составляет 235 409 210,81 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

Напомним, ООО «ПСО «Казань», которое принадлежит депутату Госсовета республики прошлого созыва Равилю Зиганшину, было выбрано генподрядчиком космодрома в Амурской области. С компанией заключили государственный контракт на сумму более 38 млрд рублей. Но на фоне подачи банкротного иска год назад заявлялось о его расторжении. Судебный спор с ФНС РФ из-за долга в 2 млрд рублей закончился подписанием мирового соглашения и вопрос о разрыве деловых отношений по космодрому также замяли.

В сентябре 2020 года очередной кредитор подал банкротный иск к подрядчику. В ходе слушаний заявитель уточнил претензии и просил включить в реестр кредиторов должника задолженность в размере 26 438 578,74 рубля. В середине октября 2020 года производство по делу было прекращено «в связи с частичным погашением задолженности должника третьим лицом». Оставшийся долг представлял собой 3 млн рублей неустойки по договору реализации товара и 3 млн рублей неустойки по договору поручительства. Судья уточнил, что «данная задолженность не учитывается при определении наличия признаков банкротства (несостоятельности)».