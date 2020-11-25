Москва, 25 ноября, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Рост стоимости жилья из-за начала действия льготной ипотеки можно нивелировать, нарастив предложение на рынке недвижимости. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку не нужно сохранять на длительный период.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По мнению экономиста, главе Центробанка следовало бы заявить о необходимости масштабного строительства жилья для сдерживания роста цен, а не о том, что льготная ипотека не должна действовать продолжительное время.

«Нам необходимо сделать так, чтобы предложение кредитов уравновешивалось предложениями недвижимости на рынке, чтобы строилось больше жилья. Она могла бы сказать, что эта задача должна упасть на регулятивные органы, не финансовые и управленческие, что это должно правительство обеспечить рост предложения недвижимости. А льготная ипотека, на самом деле, льготная или нет, это вопрос отдельный, но то, что цена кредита должна снижаться — это объективная необходимость. Вопрос в темпе снижения, в этапах», — сказал Колташов.