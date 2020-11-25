Вашингтон, 25 ноября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 60 миллионов человек. Об этом сообщает 25 ноября американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

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Согласно его оценкам, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 60 037 735 случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 1 414 513 больных COVID-19. Излечились свыше 38 миллионов заболевших.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю входят США, Индия, Италия, Бразилия, Россия, Франция, Польша, Великобритания, Германия и Иран.