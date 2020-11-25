Ташкент, 25 ноября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Новым ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности назначен Илхом Сабиров. Об этом сообщили в Телеграм-канале министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Titli.uz Студентки Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Решение принято на основании постановления правительства от 24 ноября 2020 года. В министерстве уточнили, что Сабиров работает в институте с 2020 года.

Илхом Сабиров родился в 1974 году. В 1996 году окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности. Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание профессора.