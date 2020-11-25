Москва, 25 ноября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В Госдуме раскритиковали пожелание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «своевременно» свернуть льготные программы ипотеки.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«У нас не сформируется доступный и цивилизованный рынок жилья до тех пор, пока ставка ипотеки не будет, как в большинстве европейских стран — 1−2%, причем зафиксированная на весь срок кредита. Тогда люди смогут брать ипотеку, будучи уверенными в том, что они не переплачивают. Смогут планировать своё будущее на годы вперёд и не ощущать себя в рабстве у банка, беря ипотеку», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Льготную ипотеку надо не сворачивать, а максимально расширять, субсидировать ставки, ограничивать аппетиты застройщиков, уверен парламентарий.

«Чтобы не было пузыря, банкам нужно более ответственно подходить к оценке платежеспособности заёмщиков. Но ставка даже в 6,5% — слишком, непозволительно высокая», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госпрограмма кредитования под 6,5% должна завершиться вовремя, чтобы не допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

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