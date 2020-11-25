Москва, 25 ноября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Украинская делегация передала Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине «совершенно неадекватный, внутренне противоречащий проект, содержащий прямые нарушения Минских соглашений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом журналистам сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

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«Сегодня Россия поддержала план ОРДЛО как единственный из представленных Контактной группе документов, соответствующих Минским соглашениям», — отметил Грызлов.

Украинская власть не идет на диалог с Донбассом, дезавуировав предыдущие договоренности, срывает принятие решения по мерам выполнения режима прекращения огня, игнорируя многократные предложения Донецка и Луганска, включающие в себя уточнение функционирования координационного механизма по верификации нарушений, сказал полпред.

«Непринятие решений может привести к обострению ситуации и эскалации конфликта», — подчеркнул он.

Кроме того, продолжил Грызлов, Киев затормозил процесс подготовки к новому обмену с Донбассом.

«Это прямо противоречит тем заявлениям, которые Киев делает для граждан Украины и для международной общественности. Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц — не выполнены», — заявил Грызлов. — «Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными. Все это создает непреодолимые препятствия для нового обмена».

Контактная группа обсудила также ту пропагандистскую акцию, которую киевская власть провела в Луганской области, объявив об открытии двух КПВВ, отказавшись предварительно согласовать с ОРДЛО порядок их функционирования.

«Такие действия Киева абсолютно неприемлемы. Односторонние провокационные действия Украины направлены на срыв согласованного открытия КПВВ», — отметил он.