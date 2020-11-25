Париж, 25 ноября, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство государства не будет повышать налоги, чтобы компенсировать потери от экономического кризиса, связанного с пандемией SARS-CoV-2, «пока он остается министром».

Владимир Югасов ИА Красная Весна Экономика Франции

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В ходе своего выступления на телеканале France Inter в среду, 25 ноября, Ле Мэр заявил, что резюмировать нынешнюю экономическую политику правительства Франции можно «одним словом — ответственность».

«Пока я остаюсь министром экономики и финансов, мы не будем повышать налоги. Мы выплатим долг, связанный с заимствованиями для борьбы с пандемией, в течение 20 лет… Структурные реформы будут иметь большую эффективность», — пояснил министр.

«Режим самоизоляции имел хорошие результаты, потому что нам удалось не только преодолеть распространение вируса, но и ограничить экономические потери: производство упало лишь на 10% по сравнению с первым карантином, когда оно упало на 30%», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что общенациональный карантин, введённый в начале ноября во Франции, может быть полностью отменён с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.