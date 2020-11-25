Москва, 25 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В середине недели складываются несколько позитивных факторов для нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Продолжается ралли рисковых активов из-за приближения широкого применения ряда вакцин от коронавируса. Дональд Трамп объявил о начале передачи власти Джо Байдену, что снижает неопределённость.

Байден, в свою очередь, предлагает кандидатуры на ответственные посты тех людей, которые продвигают идеи масштабного денежного стимулирования экономики и возврата от конфронтации к партнёрским отношениям во внешней торговле.

Это позитивно для будущего спроса на ресурсы. На следующей неделе ожидается принятие решения ОПЕК+ о переносе повышения добычи с января на 3−6 месяцев. Всё это с энтузиазмом воспринимается инвесторами и поднимает цены рисковых активов, включая нефть.

Кроме того, утром 25 ноября вышли данные о том, что запасы нефти в США поднялись меньше, чем на предыдущей неделе — на 3,8 млн баррелей против 4,2 млн баррелей, соответственно, по информации института API.

Данные обстоятельства поднимают 25 ноября котировки в район $48,40 за баррель Brent. В течение дня для рынка важны будут официальные данные о запасах нефти от минэнерго США и о ВВП США за III квартал.

Наиболее вероятный диапазон движения котировок на день: $47,80 — 48,80», — считает эксперт.

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