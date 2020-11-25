Два человека погибли в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь
Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Ростов — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 ноября.
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
ДТП в Ростовской области
Авария произошло примерно в 10:10 мск на участке автодороги в Аксайском районе. Предположительно, водитель Mitsubishi Outlander — женщина 1978 года рождения — допустила столкновение с движущимся в попутном направлении тягачом Mercedes Actros. В результате скончались водитель и пассажир кроссовера.
По факту аварии дорожная полиция проводит проверку.