Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Ростов — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 ноября.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области ДТП в Ростовской области

Авария произошло примерно в 10:10 мск на участке автодороги в Аксайском районе. Предположительно, водитель Mitsubishi Outlander — женщина 1978 года рождения — допустила столкновение с движущимся в попутном направлении тягачом Mercedes Actros. В результате скончались водитель и пассажир кроссовера.

По факту аварии дорожная полиция проводит проверку.